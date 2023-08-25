Тер Штеген подписывает новый контракт с «Барселоной»

В пятницу голкипер Марк-Андре тер Штеген подпишет новый контракт с «Барселоной». Об этом в социальных сетях рассказывает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Отмечается, что контракт будет рассчитан до конца сезона 2027/2028. Об условиях нового соглашения стороны договорились ещё несколько недель назад, документы готовы к подписанию.

За «Барселону» тер Штеген выступает с лета 2014 года. С тех пор немецкий вратарь провёл 379 матчей, в которых пропустил 368 голов.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт в воскресенье, 27 августа, - против «Вильярреала» на выезде.