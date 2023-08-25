​Рубиалес подал в отставку после скандала с поцелуем

Луис Рубиалес подал в отставку с должности президента Королевской испанской федерации футбола. Соответствующее заявление функционер сделал в пятницу, пишут СМИ.

Рубиалес покидает федерацию после скандала. Во время церемонии награждения после победы сборной Испании на женском чемпионате мира он поцеловал футболистку прямо в губы. После этого Луис столкнулся с серьёзной критикой на родине.

Ранее о расследовании скандального инцидента с Луисом Рубиалесом объявила ФИФА.

Напомним, что в финале женского чемпионата мира Испания обыграла Англию с минимальным счётом 1:0. Для испанок это первая победа на женском мировом футбольном форуме.