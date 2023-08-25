Тренер «Реал Сосьедада» - о Захаряне: Он может стать великолепным футболистом

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль рассказал о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна в преддверии матча третьего тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».
Специалист отметил, что игрок удивил его тем, как адаптировался, а хорошие игроки быстро адаптируются.
«У него большой потенциал и отличный характер, хотя ему всего 20 лет. Если ничего такого не произойдет, он станет великолепным футболистом.
Я включил его в заявку, потом что он готов сыграть», - приводит слова Альгуасиля El Desmarque.
Поединок состоится сегодня, 25 августа. Начало - в 20:30 по московскому времени.
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