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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Реал Сосьедада» - о Захаряне: Он может стать великолепным футболистом

25 Августа 2023 • 12:08 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
1 4.30 X 3.20 2 2.00
Через 6 ч. 24 мин.

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль рассказал о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна в преддверии матча третьего тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

Специалист отметил, что игрок удивил его тем, как адаптировался, а хорошие игроки быстро адаптируются.

«У него большой потенциал и отличный характер, хотя ему всего 20 лет. Если ничего такого не произойдет, он станет великолепным футболистом.

Я включил его в заявку, потом что он готов сыграть», - приводит слова Альгуасиля El Desmarque. 

Поединок состоится сегодня, 25 августа. Начало - в 20:30 по московскому времени. 

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Иманоль Альгуасиль Арсен Захарян
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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