Тренер «Реал Сосьедада» - о Захаряне: Он может стать великолепным футболистом

Главный тренер «Реал Сосьедада» Иманоль Альгуасиль рассказал о состоянии российского полузащитника Арсена Захаряна в преддверии матча третьего тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

Специалист отметил, что игрок удивил его тем, как адаптировался, а хорошие игроки быстро адаптируются.

«У него большой потенциал и отличный характер, хотя ему всего 20 лет. Если ничего такого не произойдет, он станет великолепным футболистом.

Я включил его в заявку, потом что он готов сыграть», - приводит слова Альгуасиля El Desmarque.

Поединок состоится сегодня, 25 августа. Начало - в 20:30 по московскому времени.