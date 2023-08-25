Бывший полузащитник «Краснодара» Евгений Шипицин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход российского футболиста Арсена Захаряна в испанский «Реал Сосьедад».

- По поводу Захаряна могу сказать только положительное. Хорошо, что там договорились, что он перешёл в «Реал Сосьедад». Всё-таки Европа есть Европа, что тут спорить. Поэтому даже говорить об этом особо нечего. В Россию Захарян всегда успеет вернуться, а сейчас он попробует свои силы в сильном европейском чемпионате и на международной арене.

Арсен Захарян может дебютировал за «Реал Сосьедад» сегодня, 25 августа, в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Начало в 20:30.