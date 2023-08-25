Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

Стипиди: «В переходе Захаряна в «Реал Сосьедад» наверняка поучаствовала армянская диаспора» эксклюзив

25 Августа 2023 • 12:00 Комментировать (1)

Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил руководство московского «Динамо» и переход полузащитника Арсена Захаряна оттуда в испанский «Реал Сосьедад».

- Я не думаю, что руководство «Динамо» сильно разбирается в футболе, но они молодцы, что не подняли Личку на вилы после двух туров. Хорошо, что они не приняли резких решений, и «Динамо» с Личкой стало выигрывать. Что касается Захаряна, то я сомневаюсь, что о его переходе в «Реал Сосьедад» договорилось динамовское руководство. Наверняка там поучаствовали какие-то европейские агенты и армянская диаспора.

Я смотрел, как Захаряна представляли в «Реал Сосьедаде», и видел, как Нобель Арустамян там рядом бегал. Значит, армянская диаспора смогла этот момент продавить, и парень ушёл туда. И слава богу. Для нашего футбола это хорошо в нынешнее время.

Три футболиста этим летом перешли из РПЛ в клубы из серьёзных чемпионатов других стран. Это Захарян, Кузяев и Зайнутдинов. Я бы добавил сюда и Оздоева, перешедшего из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» в ПАОК. Это показывает, что наш футбол не умер, сколько бы ни пытались некоторые его похоронить. Говорят, что он в канаве, но он не в канаве.

А насчёт Захаряна – дай бог парню, чтобы в него верили в «Реал Сосьедаде» и чтобы он сам понимал, что ему надо выкладываться на полную, чтоб его не швыряли по арендам. Не такая сегодня «Реал Сосьедад» суперская команда, что в ней нельзя закрепиться. Надеюсь, у пацана там всё получится. Самое главное, чтобы у него голова остыла от московских заведений. В Испании ему будет не до развлечений – там ему надо будет играть и тренироваться в поте лица.

Арсен Захарян может дебютировал за «Реал Сосьедад» сегодня, 25 августа, в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Начало в 20:30.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Чемпионат Испании Ла Лига Примера Павел Стипиди Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Zenituwka
25 Августа 2023 в 12:49
"Это показывает, что наш футбол не умер, сколько бы ни пытались некоторые его похоронить." - эти некоторые говорят что они ещё ничего не начинали и продолжают принимать антинародные и антироссийские законы. Так что радоваться рано, с каждым сезоном уровень рос.фута падает. Но в этом есть даже плюс. А заключается этот плюс в том что команды стали играть больше в атаку, забивается больше голов. Короче околодворовый уровень. Те кто смогли уехать в Европу- молодцы, главное чтобы они там играли и росли.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
25.08.23 в 20:30
Лас-Пальмас Лас-Пальмас
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
3.95 3.25 2.12
Видео
25.08.23 в 22:30
Сельта Сельта
Реал Мадрид Реал Мадрид
3.50 3.80 2.08
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 25 Августа
13:52 · Испания. Ла Лига
​Уткин дал прогноз на матч, в котором может дебютировать Захарян
13:47 · Испания. Ла Лига
​Рубиалес не подаёт в отставку, информация не подтвердилась
13:39 · Испания. Ла Лига
Тер Штеген подписывает новый контракт с «Барселоной»
13:17 · Испания. Ла Лига
​Рубиалес подал в отставку после скандала с поцелуем
12:43 · Англия. Премьер-лига
Ковачич: «Модрич был моим кумиром, но когда я познакомился с ним лично, зауважал его ещё больше»
12:08 · Испания. Ла Лига
Тренер «Реал Сосьедада» - о Захаряне: Он может стать великолепным футболистом
10:56 · Испания. Ла Лига
Фелиш окажется в «Аль-Хиляле», если не успеет перейти в «Барселону»
10:07 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» может арендовать Лукаку
08:38 · Испания. Ла Лига
«Лион» предложил 12 миллионов евро за аргентинского полузащитника
07:32 · Испания. Ла Лига
«Реал» назвал заявку на матч с «Сельтой»
02:27 · Испания. Ла Лига
«Барселона» зарегистрировала Ленгле на новый сезон
24 Августа
23:32 · Англия. Премьер-лига
«Реал Сосьедад» и «Арсенал» договорились об аренде Тирни слухи
22:59 · Испания. Ла Лига
Мостовой рассказал, почему не полетит на матч столетия «Сельты» 3
21:26 · Испания. Ла Лига
​Сельта – Реал: прогноз на матч чемпионата Испании – 25 августа 2023
21:14 · Испания. Ла Лига
Лукебакио присоединился к «Севилье» официально
Все новости
Рекомендуем