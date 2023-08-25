Футбольный функционер и селекционер Павел Стипиди, работавший на различных должностях в саратовском «Соколе», махачкалинских «Динамо» и «Анжи», грозненском «Тереке», в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым оценил руководство московского «Динамо» и переход полузащитника Арсена Захаряна оттуда в испанский «Реал Сосьедад».

- Я не думаю, что руководство «Динамо» сильно разбирается в футболе, но они молодцы, что не подняли Личку на вилы после двух туров. Хорошо, что они не приняли резких решений, и «Динамо» с Личкой стало выигрывать. Что касается Захаряна, то я сомневаюсь, что о его переходе в «Реал Сосьедад» договорилось динамовское руководство. Наверняка там поучаствовали какие-то европейские агенты и армянская диаспора.

Я смотрел, как Захаряна представляли в «Реал Сосьедаде», и видел, как Нобель Арустамян там рядом бегал. Значит, армянская диаспора смогла этот момент продавить, и парень ушёл туда. И слава богу. Для нашего футбола это хорошо в нынешнее время.

Три футболиста этим летом перешли из РПЛ в клубы из серьёзных чемпионатов других стран. Это Захарян, Кузяев и Зайнутдинов. Я бы добавил сюда и Оздоева, перешедшего из турецкого клуба «Фатих Карагюмрюк» в ПАОК. Это показывает, что наш футбол не умер, сколько бы ни пытались некоторые его похоронить. Говорят, что он в канаве, но он не в канаве.

А насчёт Захаряна – дай бог парню, чтобы в него верили в «Реал Сосьедаде» и чтобы он сам понимал, что ему надо выкладываться на полную, чтоб его не швыряли по арендам. Не такая сегодня «Реал Сосьедад» суперская команда, что в ней нельзя закрепиться. Надеюсь, у пацана там всё получится. Самое главное, чтобы у него голова остыла от московских заведений. В Испании ему будет не до развлечений – там ему надо будет играть и тренироваться в поте лица.

Арсен Захарян может дебютировал за «Реал Сосьедад» сегодня, 25 августа, в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Начало в 20:30.