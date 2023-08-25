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Экс-игрок «Кубани» Селин: «После Евро-2008 российские футболисты были проявившими себя в Европе, а Захарян сейчас только перспективный» эксклюзив

25 Августа 2023 • 10:07 Комментировать

Бывший полузащитник краснодарской «Кубани» Алексей Селин в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал переход российского полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

- Хорошо, что Захарян перебрался в сильный европейский чемпионат. Для него главное адаптироваться и закрепиться в «Реал Сосьедаде». Там будет совсем другое по сравнению с тем, что в России. Там надо начинать с нуля. Когда после Евро-2008 российские футболисты переходили в европейские клубы, они были, условно говоря, не звёздами европейского масштаба, но проявившими себя в Европе. А Захарян переходит в «Реал Сосьедад» в качестве, скажем так, перспективного футболиста. Он сейчас не звезда по европейским меркам. Захаряну в новом клубе нужно усердно работать и доказывать, что его трансфер не стал случайностью. Будет хорошо, если он закрепится в составе «Реал Сосьедада» как Головин в «Монако». А ещё это ориентир для других молодых ребят из России: если удачно проявлять себя в нашем чемпионате, то можно уехать в сильную европейскую лигу.

- Захарян перешёл в «Реал Сосьедад» в 20 лет, а Головин оказался в «Монако» в 22 года.

- Плюс-минус два года роли здесь не играют. Каждый футболист может раскрываться в своём возрасте. Можно перейти в европейский клуб в 25 лет и провести там 5-7 сезонов на хорошем уровне. А можно, наоборот, перейти раньше и не заиграть, так что всё условно.

- Какие у Захаряна риски не добиться места в основном составе?

- Риски всегда есть. Я же говорю, ему надо продолжать работать. В любом случае у него будет сезон, в течение которого ему будут давать шансы и по итогам которого тренерский штаб и руководство команды сделают выводы.

Захарян может дебютировал за «Реал Сосьедад» сегодня, 25 августа, в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». Начало в 20:30.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Чемпионат Испании Ла Лига Примера Алексей Селин Арсен Захарян
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