«Лион» предложил 12 миллионов евро за аргентинского полузащитника

29-летний аргентинский полузащитник Гвидо Родригес, правами на которого владеет севильский «Бетис», близок к переезду во французский чемпионат. Об этом сообщается на страницах издания Lequipe.

Как информирует источник, новым местом работы южноамериканца может стать «Лион». Французский клуб уже сделал предложение по трансферу Родригеса в размере 12 миллионов евро.

Срок действующего контракта полузащитника с «Бетисом» рассчитан до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гвидо в 28 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 хавбек сыграл 44 поединка во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча.