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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лион» предложил 12 миллионов евро за аргентинского полузащитника

25 Августа 2023 • 08:38 Комментировать

29-летний аргентинский полузащитник Гвидо Родригес, правами на которого владеет севильский «Бетис», близок к переезду во французский чемпионат. Об этом сообщается на страницах издания Lequipe.

Как информирует источник, новым местом работы южноамериканца может стать «Лион». Французский клуб уже сделал предложение по трансферу Родригеса в размере 12 миллионов евро.

Срок действующего контракта полузащитника с «Бетисом» рассчитан до середины 2024 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость Гвидо в 28 миллионов евро.

В сезоне-2022/2023 хавбек сыграл 44 поединка во всех турнирах, записав на свой счет два забитых мяча.

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Евро-Футбол.Ру,
Лион Бетис трансферы футбола - лето 2023 Гвидо Родригес
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