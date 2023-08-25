«Сельта» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках третьего тура чемпионата Испании по футболу «Сельта» играет против «Реала».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Сельта - Реал Мадрид
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Протокол игры
Аррисабалага Кепа•Карвахаль Даниэль•Рюдигер Антонио•Алаба Давид•Гарсия Франсиско III•Тчуамени Орельен•Вальверде Федерико•Камавинга Эдуардо•Беллингем Джуд•Родриго•Винисиус Жуниор18' (Хоселу Санмартин (18')
25 августа. Стадион "Балаидос".
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