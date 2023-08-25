«Лас-Пальмас» - «Реал Сосьедад»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В рамках третьего тура чемпионата Испании по футболу «Лас-Пальмас» играет против «Реал Сосьедада».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Лас-Пальмас - Реал Сосьедад
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Протокол игры
Вальес Альваро•Араухо Хулиан•Суарес Алехандро•Мармол Мика•Кардона Серхи•Мунир Эль-Хаддади•Родригес Кирьян•Луаодис Энзо•Виера Хонатан•Рамирес Сандро•Каба Сори
Ремиро Алехандро•Траоре Амари•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Муньос Айхен•Кубо Такефуса•Субименди Мартин•Мерино Микель•Барренечеа Андер•Браис Мендес•Фернандес Карлос
25 августа. Стадион "Гран Канария".
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