«Реал» назвал заявку на матч с «Сельтой»

Мадридский «Реал» определился с заявкой на поединок третьего тура чемпионата Испании против «Сельты». В предстоящей встрече не примут участия Дани Себальос, Ферлан менди и Арда Гюлер, которые восстанавливаются после повреждений.

Заявка мадридского гранда выглядит следующим образом:

вратари: Лунин, Кепа, Пиньейру;

защитники: Карвахаль, Алаба, Начо, Одриосола, Васкес, Гарсия, Рюдигер;

полузащитники: Беллингем, Кроос, Модрич, Камавинга, Вальверде, Тчуамени, Пас;

нападающие: Винисиус, Родриго, Хоселу, Браим.

Поединок между «Сельтой» и «Реалом» состоится в пятницу, 25 августа. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 по московскому времени.