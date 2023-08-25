«Барселона» зарегистрировала Ленгле на новый сезон

Несмотря на то, что каталонская «Барселона» собирается расстаться с защитником Клеманом Ленгле и не скрывает этого намерения, руководство клуба все-таки включило его в окончательную заявку на чемпионат, подаваемую в испанскую федерацию футбола.

При этом у «Барселоны» все еще остается время его продать, скажем, в «Тоттенхэм» - и, если это получится, то включение его в список игроков на чемпионат улучшит ситуацию с финансовым фэйр-плей, что уже давно является проблемой для каталонского клуба.

Ленгле выступает за «Барселону» с 2018 года, до этого он поиграл за французский «Нанси» у себя на родине, а затем за «Севилью».