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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Барселона» зарегистрировала Ленгле на новый сезон

25 Августа 2023 • 02:27 Комментировать

Несмотря на то, что каталонская «Барселона» собирается расстаться с защитником Клеманом Ленгле и не скрывает этого намерения, руководство клуба все-таки включило его в окончательную заявку на чемпионат, подаваемую в испанскую федерацию футбола.

При этом у «Барселоны» все еще остается время его продать, скажем, в «Тоттенхэм» - и, если это получится, то включение его в список игроков на чемпионат улучшит ситуацию с финансовым фэйр-плей, что уже давно является проблемой для каталонского клуба.

Ленгле выступает за «Барселону» с 2018 года, до этого он поиграл за французский «Нанси» у себя на родине, а затем за «Севилью». 

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Клеман Ленгле
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