Мостовой рассказал, почему не полетит на матч столетия «Сельты»

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал, почему не полетит на матч, который будет посвящён столетию испанского клуба.

Экс-игрок сборной России отметил, что поддерживает общение с легендами «Сельты», но не сможет полететь на игру из-за обстановки и длительного переезда.

«Мы, скорее всего, сделаем видеосвязь на стадионе. Технологии позволяют, поэтому будет какое‑то видеообращение», - приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Мостовой выступал за «Сельту» на протяжении восьми лет (1996-2004). За это время он принял участие в 27 играх, в которых отметился 70 забитыми мячами и 22 результативными передачами партнёрам по команде.