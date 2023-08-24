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Мостовой рассказал, почему не полетит на матч столетия «Сельты»

24 Августа 2023 • 22:59 Комментировать (1)
Сельта
...
Реал Мадрид
1 5.20 X 4.00 2 1.65
Через 22 ч. 33 мин.

Бывший футболист «Сельты» Александр Мостовой рассказал, почему не полетит на матч, который будет посвящён столетию испанского клуба.

Экс-игрок сборной России отметил, что поддерживает общение с легендами «Сельты», но не сможет полететь на игру из-за обстановки и длительного переезда.

«Мы, скорее всего, сделаем видеосвязь на стадионе. Технологии позволяют, поэтому будет какое‑то видеообращение», - приводит слова Мостового Metaratings.ru.

Мостовой выступал за «Сельту» на протяжении восьми лет (1996-2004). За это время он принял участие в 27 играх, в которых отметился 70 забитыми мячами и 22 результативными передачами партнёрам по команде. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сельта Александр Мостовой
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
Комментарии (1)
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euro foot
24 Августа 2023 в 23:18
Ну в таком случае Мостовой мировой рекордсмен на века!)))
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