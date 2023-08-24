Пресс-служба «Севильи» подтвердила переход бельгийского нападающего Доди Лукебакио.

По информации с официального сайта «андалусийцев», контракт бывшего футболиста «Герты» с новым клубом рассчитан до 2028 года. В своём пресс-релизе «Севилья» напомнила о дебюте Лукебакио на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», который состоялся в рамках Лиги чемпионов и в период выступления бельгийца за «Вольфсбург».

Ранее сообщалось, что сумма перехода игрока бельгийской национальной команды составит восемь миллионов евро. В прошедшем сезоне Бундеслиги 25-летний Лукебакио провёл 32 поединка, отметившись 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачи.