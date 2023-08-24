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Чемпионат Испании. Ла Лига

Лукебакио присоединился к «Севилье» официально

24 Августа 2023 • 21:14 Комментировать
Севилья
...
Жирона
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26.08 22:30

Пресс-служба «Севильи» подтвердила переход бельгийского нападающего Доди Лукебакио.

По информации с официального сайта «андалусийцев», контракт бывшего футболиста «Герты» с новым клубом рассчитан до 2028 года. В своём пресс-релизе «Севилья» напомнила о дебюте Лукебакио на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», который состоялся в рамках Лиги чемпионов и в период выступления бельгийца за «Вольфсбург».

Ранее сообщалось, что сумма перехода игрока бельгийской национальной команды составит восемь миллионов евро. В прошедшем сезоне Бундеслиги 25-летний Лукебакио провёл 32 поединка, отметившись 11 забитыми мячами и тремя голевыми передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Герта Севилья трансферы футбола - лето 2023 Доди Лукебакио
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