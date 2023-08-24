​В «Реал Сосьедаде» отреагировали на отсутствие Захаряна в составе сборной России

Новоиспечённый полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не попал в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин объяснил это тем, что Захарян так сможет быстрее адаптироваться в новом клубе.

В пресс-службе «Реал Сосьедада» отреагировали на отсутствие 20-летнего Захаряна в списке сборной России.

«Да, наш клуб рад такому решению РФС и тренера Валерия Карпина. Мы поблагодарили Карпина в конце сегодняшней пресс-конференции», - ответ пресс-службы клуба Ла Лиги приводит ТАСС.

Напомним, что Арсен Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» в пятничном матче Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» - россиянин попал в заявку.