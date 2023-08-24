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​В «Реал Сосьедаде» отреагировали на отсутствие Захаряна в составе сборной России

24 Августа 2023 • 17:30 Комментировать

Новоиспечённый полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян не попал в расширенный состав сборной России на сентябрьский сбор. Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин объяснил это тем, что Захарян так сможет быстрее адаптироваться в новом клубе.

В пресс-службе «Реал Сосьедада» отреагировали на отсутствие 20-летнего Захаряна в списке сборной России.

«Да, наш клуб рад такому решению РФС и тренера Валерия Карпина. Мы поблагодарили Карпина в конце сегодняшней пресс-конференции», - ответ пресс-службы клуба Ла Лиги приводит ТАСС.

Напомним, что Арсен Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» в пятничном матче Ла Лиги против «Лас-Пальмаса» - россиянин попал в заявку.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Сборная России Арсен Захарян
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