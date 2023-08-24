​Захарян может дебютировать - россиянин попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые могут сыграть в пятничном матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». В списке присутствует и российский полузащитник Арсен Захарян. Клуб из Сан-Себастьяна успел заявить 20-летнего футболиста после трансфера из московского «Динамо».

Матч третьего тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Реал Сосьедадом» пройдёт в пятницу, 25 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Отметим, что после двух сыгранных туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» имеет два зачётных балла в своём активе.