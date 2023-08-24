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Чемпионат Испании. Ла Лига

​Захарян может дебютировать - россиянин попал в заявку «Реал Сосьедада» на матч

24 Августа 2023 • 15:32 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Реал Сосьедад
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25.08 20:30

Пресс-служба «Реал Сосьедада» опубликовала список футболистов, которые могут сыграть в пятничном матче чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса». В списке присутствует и российский полузащитник Арсен Захарян. Клуб из Сан-Себастьяна успел заявить 20-летнего футболиста после трансфера из московского «Динамо».

Матч третьего тура чемпионата Испании между «Лас-Пальмасом» и «Реал Сосьедадом» пройдёт в пятницу, 25 августа. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по московскому времени.

Отметим, что после двух сыгранных туров Ла Лиги «Реал Сосьедад» имеет два зачётных балла в своём активе.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян
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ЛАС-ПАЛЬМАС РЕАЛ СОСЬЕДАД
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