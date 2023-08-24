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Анчелотти призвал решить проблему с Саудовской Аравией

24 Августа 2023 • 15:03 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
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25.08 22:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт того, почему множество звёздных игроков этим летом перебралось в Саудовскую Аравию.

«Клубы из Саудовской Аравии предлагают игрокам больше денег, чем европейские команды. Все могут делать то, что вздумается, но я надеюсь, что международные организации оценят этот вопрос и решат проблему. Рынок нуждается в сбалансировании», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» этим летом потерял своего основного нападающего Карима Бензема, который отказался продлевать контракт и перебрался в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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