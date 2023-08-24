Анчелотти призвал решить проблему с Саудовской Аравией

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался насчёт того, почему множество звёздных игроков этим летом перебралось в Саудовскую Аравию.

«Клубы из Саудовской Аравии предлагают игрокам больше денег, чем европейские команды. Все могут делать то, что вздумается, но я надеюсь, что международные организации оценят этот вопрос и решат проблему. Рынок нуждается в сбалансировании», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» этим летом потерял своего основного нападающего Карима Бензема, который отказался продлевать контракт и перебрался в «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии.