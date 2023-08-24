Кепа дебютирует за «Реал» в матче с «Сельтой»

Голкипер мадридского «Реала» Кепа Аррисабалага дебютирует за новую команду в третьем туре чемпионата Испании против «Сельты». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «королевского клуба» Карло Анчелотти.

Напомним, Кепа перебрался в мадридский «Реал» несколько дней назад из лондонского «Челси». Сделка была оформлена на правах аренды без возможности выкупа. За такую сделку «королевский клуб» заплатил «пенсионерам» один миллион евро.

Кепа в прошлом сезоне вернул себе место в основном составе «Челси», но руководство клуба было не против с ним расстаться из-за высокой зарплаты.