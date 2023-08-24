Педри надеется восстановиться к матчу с «Реалом», который состоится 29 октября

Полузащитник каталонской «Барселоны» Педри выбыл из строя на долгий срок. По информации от Mundo Deportivo, испанец может остаться вне игры вплоть до конца октября. Цель самого футболиста – вернуться в строй к матчу против мадридского «Реала», который состоится 29 октября.

Ранее стало известно, что Педри пропустит больше 5-6 недель. К сегодняшнему дню полузащитник сыграл лишь 58% из всех возможных матчей под руководством Хави Эрнандеса в «Барселоне». Причиной такой статистики послужили различные травмы.

Напомним, «Барселона» рассматривает вариант с арендой Джованни ло Чельсо из «Тоттенхэма». Аргентинец может заменить Педри хотя бы на короткий срок.