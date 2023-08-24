Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

​Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России Захаряна и Кузяева

24 Августа 2023 • 14:30 Комментировать

В расширенный состав сборной России не попали полузащитники Далер Кузяев и Арсен Захарян. Первый из них летом перешёл в «Гавр», а второй – в «Реал Сосьедад». Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин объяснил журналистам решения по этим игрокам.

По словам Карпина, Кузяев не вызван из-за красной карточки, которую он получил в последней товарищеской игре против Ирака. Теперь полузащитник должен отбыть дисквалификацию.

Что касается Захаряна, то его решили оставить в расположении «Реал Сосьедада», чтобы позволить быстрее адаптироваться к новой команде.

Напомним, что 12 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против Катара.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Гавр Реал Сосьедад Валерий Карпин Сборная России Далер Кузяев Арсен Захарян
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
14:30 · Испания. Ла Лига
​Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России Захаряна и Кузяева
13:44 · Россия. Премьер-лига
Директор «Чертаново»: «Трансфер в «Реал Сосьедад» - правильный шаг для Захаряна»
13:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Винисиус и Родриго хорошо адаптировались к новой системе»
13:35 · Испания. Ла Лига
​Бенитес защитил трансфер 21-летнего Вейги в саудовский клуб
13:30 · Испания. Ла Лига
Педри пропустит 5-6 недель из-за травмы
13:24 · Англия. Премьер-лига
Травма Педри может поспособствовать переходу ло Чельсо в «Барселону»
13:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Тчуамени получил травму после чемпионата мира, это сильно на него повлияло»
13:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, подпишет ли «Реал» кого-то в последние дни трансферного окна
13:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, перейдёт ли Модрич в клуб из Саудовской Аравии
12:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Беллингем отлично адаптировался»
12:52 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Вальверде теперь проводит меньше времени в атаке»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Личка отреагировал на новость, что Давид Сильва будет наставником Захаряна
12:18 · Испания. Ла Лига
«Аль-Ахли» предложил Вейге оклад в 5,7 раз больше, чем «Наполи»
12:07 · Испания. Ла Лига
Кроос назвал позорным трансфер Вейги в Саудовскую Аравию
11:01 · Испания. Ла Лига
Модрич и Кроос изначально знали, что их игровое время в этом сезоне сократится
Все новости
Рекомендуем