​Карпин объяснил, почему не вызвал в сборную России Захаряна и Кузяева

В расширенный состав сборной России не попали полузащитники Далер Кузяев и Арсен Захарян. Первый из них летом перешёл в «Гавр», а второй – в «Реал Сосьедад». Рулевой российской национальной команды Валерий Карпин объяснил журналистам решения по этим игрокам.

По словам Карпина, Кузяев не вызван из-за красной карточки, которую он получил в последней товарищеской игре против Ирака. Теперь полузащитник должен отбыть дисквалификацию.

Что касается Захаряна, то его решили оставить в расположении «Реал Сосьедада», чтобы позволить быстрее адаптироваться к новой команде.

Напомним, что 12 сентября сборная России проведёт товарищеский матч против Катара.