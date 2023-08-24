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Чемпионат Испании. Ла Лига

Итальянский журналист Брага – о Захаряне: «Реал Сосьедад» сейчас более хорошее место для развития, чем «Челси» эксклюзив

24 Августа 2023 • 15:00 Комментировать

Итальянский журналист Микаэль Брага, освещающий российский футбол, в разговоре с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым поделился мнением о переходе 20-летнего российского полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в сан-себастьянский «Реал Сосьедад».

- Особенно если у молодых игроков появляется возможность поиграть в Европе, нужно использовать этот шанс. «Реал Сосьедад» не просто ставит задачу остаться в Ла Лиге – он сыграет в групповом этапе Лиги чемпионов. Конечно, это хороший шаг для Захаряна. И очень хорошо, что Кузяев перешёл в «Гавр». Как я уже говорил, чтобы развиваться, нужна конкуренция. Раньше я имел в виду в этом плане лимит на легионеров, а сейчас – то, что трудно прогрессировать без международных матчей, без еврокубков. Захарян будет играть за «Реал Сосьедад» в Лиге чемпионов, и он сделал правильный выбор. Там лучше, чем в «Челси»? Возможно. «Челси» в январе купил много игроков, и ничего не получилось. Наверно, это не лучшее место в данный момент, чтобы развиваться.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Чемпионат Испании Ла Лига Примера Микаэль Брага Арсен Захарян
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