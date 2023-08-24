Анчелотти: «Винисиус и Родриго хорошо адаптировались к новой системе»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, как нападающие Родриго и Винисиус Жуниор адаптировались к новой системе. Напомним, в нынешнем сезоне «Реал» играет с ромбом в полузащите и двойкой в нападении, где как раз располагаются бразильцы.

«Винисиус и Родриго хорошо адаптировались к новой системе. Я не заставлял Винисиуса играть на этой позиции. Он очень умный игрок и сам выбирает, где ему действовать», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Винисиус в новом сезоне отметился одним голом в двух турах чемпионата Испании. То же самое можно сказать о Родриго.