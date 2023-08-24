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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти: «Винисиус и Родриго хорошо адаптировались к новой системе»

24 Августа 2023 • 13:41 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
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25.08 22:30

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о том, как нападающие Родриго и Винисиус Жуниор адаптировались к новой системе. Напомним, в нынешнем сезоне «Реал» играет с ромбом в полузащите и двойкой в нападении, где как раз располагаются бразильцы.

«Винисиус и Родриго хорошо адаптировались к новой системе. Я не заставлял Винисиуса играть на этой позиции. Он очень умный игрок и сам выбирает, где ему действовать», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Винисиус в новом сезоне отметился одним голом в двух турах чемпионата Испании. То же самое можно сказать о Родриго.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Родриго Винисиус Жуниор
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