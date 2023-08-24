​Бенитес защитил трансфер 21-летнего Вейги в саудовский клуб

Талантливый полузащитник Габри Вейга уже в 21 год переезжает в Саудовскую Аравию, переходя из «Сельты» в «Аль-Ахли». Комментарий на этот счёт дал главный тренер испанской команды Рафаэль Бенитес.

«Трансфер в «Аль-Ахли» изменит жизни Габри в лучшую сторону. Это больно, но также это поможет нашему клубу финансово.

Переезд в Саудовскую Аравию в таком раннем возрасте? Это не просто лига для старых футболистов. У меня был случай, когда Карраско поехал в Китай. Теперь он вернулся и играет в Лиге чемпионов», - сказал Бенитес, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.