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​Бенитес защитил трансфер 21-летнего Вейги в саудовский клуб

24 Августа 2023 • 13:35 Комментировать

Талантливый полузащитник Габри Вейга уже в 21 год переезжает в Саудовскую Аравию, переходя из «Сельты» в «Аль-Ахли». Комментарий на этот счёт дал главный тренер испанской команды Рафаэль Бенитес.

«Трансфер в «Аль-Ахли» изменит жизни Габри в лучшую сторону. Это больно, но также это поможет нашему клубу финансово.

Переезд в Саудовскую Аравию в таком раннем возрасте? Это не просто лига для старых футболистов. У меня был случай, когда Карраско поехал в Китай. Теперь он вернулся и играет в Лиге чемпионов», - сказал Бенитес, чьи слова в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

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Евро-Футбол.Ру,
Рафаэль Бенитес Сельта Аль-Ахли Джидда Габри Вейга
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