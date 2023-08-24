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Чемпионат Испании. Ла Лига

Педри пропустит 5-6 недель из-за травмы

24 Августа 2023 • 13:30 Комментировать
Вильярреал
...
Барселона
27.08 18:30

Каталонская «Барселона» потеряла своего полузащитника Педри на 5-6 недель. По информации от журналистки Элены Кондис, испанский хавбек пропустит указанный срок из-за травмы. Такие прогнозы медицинский штаб дал после обследования.

Из-за травмы Педри «Барселона» теперь задумывается о приглашении нового полузащитникаа. Одним из вариантов для каталонского клуба является хавбек Джованни ло Чельсо из лондонского «Тоттенхэма», который в последние полтора года играл на правах аренды за «Вильярреал».

В новом розыгрыше чемпионата Испании Педри забил гол во втором туре в ворота «Кадиса». Этот сезон станет для полузащитника четвёртым полноценным в составе «Барселоны».

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Педри
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ВИЛЬЯРРЕАЛ БАРСЕЛОНА
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