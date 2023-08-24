Педри пропустит 5-6 недель из-за травмы

Каталонская «Барселона» потеряла своего полузащитника Педри на 5-6 недель. По информации от журналистки Элены Кондис, испанский хавбек пропустит указанный срок из-за травмы. Такие прогнозы медицинский штаб дал после обследования.

Из-за травмы Педри «Барселона» теперь задумывается о приглашении нового полузащитникаа. Одним из вариантов для каталонского клуба является хавбек Джованни ло Чельсо из лондонского «Тоттенхэма», который в последние полтора года играл на правах аренды за «Вильярреал».

В новом розыгрыше чемпионата Испании Педри забил гол во втором туре в ворота «Кадиса». Этот сезон станет для полузащитника четвёртым полноценным в составе «Барселоны».