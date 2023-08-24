Анчелотти: «Тчуамени получил травму после чемпионата мира, это сильно на него повлияло»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о форме полузащитника Орельена Тчуамени, который присоединился к команде прошлым летом из «Монако» за 80 миллионов евро.

«Тчуамени получил травму после чемпионата мира, это сильно на него повлияло. Ему было сложно восстановиться после повреждения. Зато сейчас я могу сказать, что он вернулся в свою форму, которую показывал до чемпионата мира», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Тчуамени в первой половине прошлого сезона играл в основном составе мадридского «Реала», но после чемпионата мира чаще стал появляться на поле со скамейки запасных.