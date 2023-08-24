Анчелотти ответил, подпишет ли «Реал» кого-то в последние дни трансферного окна

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о планах своей команды на последние дни трансферного окна. Ранее «королевский клуб» связывали с покупкой нового центрального защитника на замену травмированному Эдеру Милитао.

«Будем ли мы кого-то подписывать в оставшиеся дни трансферного окна? Нет, я говорю это с уверенностью в 100%», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Этим летом «Реал» подписал таких футболистов, как Хоселу, Арда Гюлер, Джуд Беллингем, Кепа Аррисабалага и Фран Гарсия. Мадридский клуб выложил за всех перечисленных игроков 129,5 миллионов евро.