Анчелотти рассказал, перейдёт ли Модрич в клуб из Саудовской Аравии

Главный тренер «Реал» Мадрида Карло Анчелотти прокомментировал слухи о возможном переходе полузащитника Луки Модрича в одну из команду из Саудовской Аравии.

«Модрич в Саудовской Аравии? Лука уже принял решение остаться в «Реале». Он недоволен тем, что не получает игровые минуты, но всему своё время. Модрич ещё получит свои возможности. Лука ещё поможет нам в этом сезоне», – сказал Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, в первых двух турах испанской Ла Лиги Модрич ни разу не появлялся на поле в стартовом составе. Контракт 37-летнего Луки с «Реалом» истекает в конце нынешнего сезона.