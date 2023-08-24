Анчелотти: «Беллингем отлично адаптировался»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти оценил выступления полузащитника Джуда Беллингема в первых матчах за «королевский клуб». Напомним, англичанин двух турах Ла Лиги отметился тремя голами и результативной передачей.

«Беллингем играет атакующего полузащитника? Он отлично адаптировался. Это очень умный футболист. Джуд показывает просто элитные движения без мяча», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, «Реал» заплатил за Беллингема сумму в районе 100 миллионов евро. Джуд ради перехода в мадридскую команду отказал нескольким клубам из Английской премьер-лиги.