Анчелотти: «Вальверде теперь проводит меньше времени в атаке»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о новой роли полузащитника Федерико Вальверде. Итальянец дал понять, что уругвайский хавбек теперь проводит меньше времени в атаке.

«Вальверде? В этом сезоне его роль изменилась. Теперь проводит меньше времени в атаке. Он должен играть глубже и продвигать мяч на скорости. Он превосходен в этом аспекте», – заявил Анчелотти на пресс-конференции.

Напомним, Вальверде ранее связывали с уходом из мадридского «Реала», но Федерико быстро опроверг эти слухи и заявил, что в будущем хотел бы стать капитаном «королевского клуба».