«Аль-Ахли» предложил Вейге оклад в 5,7 раз больше, чем «Наполи»

Стали известны детали трудового соглашения, которое предложил саудовский «Аль-Ахли» испанскому полузащитнику Габриэлю Вейге.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, клуб заплатит за трансфер 21-летнего футболиста 40 миллионов евро, которые указаны в его контракте в качестве отступных. Самому игроку будет предложен трудовой договор с заработной платой в размере 12,5 миллиона евро. Это в 5,7 раза больше, чем ему предлагал итальянский «Наполи».

В составе «Сельты» Габриэль провел 56 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи.