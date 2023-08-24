Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Аль-Ахли» предложил Вейге оклад в 5,7 раз больше, чем «Наполи»

24 Августа 2023 • 12:18 Комментировать

Стали известны детали трудового соглашения, которое предложил саудовский «Аль-Ахли» испанскому полузащитнику Габриэлю Вейге.

По информации авторитетного инсайдера Николо Скиры, клуб заплатит за трансфер 21-летнего футболиста 40 миллионов евро, которые указаны в его контракте в качестве отступных. Самому игроку будет предложен трудовой договор с заработной платой в размере 12,5 миллиона евро. Это в 5,7 раза больше, чем ему предлагал итальянский «Наполи».

В составе «Сельты» Габриэль провел 56 поединков во всех турнирах, записав на свой счет 11 забитых мячей и четыре результативные передачи.

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
Сельта Аль-Ахли Джидда трансферы футбола - лето 2023 Габри Вейга
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
13:09 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Тчуамени получил травму после чемпионата мира, это сильно на него повлияло»
13:06 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, подпишет ли «Реал» кого-то в последние дни трансферного окна
13:01 · Испания. Ла Лига
Анчелотти рассказал, перейдёт ли Модрич в клуб из Саудовской Аравии
12:57 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Беллингем отлично адаптировался»
12:52 · Испания. Ла Лига
Анчелотти: «Вальверде теперь проводит меньше времени в атаке»
12:51 · Россия. Премьер-лига
Личка отреагировал на новость, что Давид Сильва будет наставником Захаряна
12:18 · Испания. Ла Лига
«Аль-Ахли» предложил Вейге оклад в 5,7 раз больше, чем «Наполи»
12:07 · Испания. Ла Лига
Кроос назвал позорным трансфер Вейги в Саудовскую Аравию
11:01 · Испания. Ла Лига
Модрич и Кроос изначально знали, что их игровое время в этом сезоне сократится
10:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет купить игрока, от которого отказалась «Барселона»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ещё не давала Канселу разрешение прилететь на медосмотр
10:46 · Испания. Ла Лига
Витсель рассматривает предложение из Саудовской Аравии
10:37 · Испания. Ла Лига
Кирьяков назвал условие трансфера Захаряна в «Реал» или «Барселону»
09:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» почти уверена, что не сможет продать Ленгле из-за его большой зарплаты
09:27 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» очень довольны формой Феррана Торреса
Все новости
Рекомендуем