Кроос назвал позорным трансфер Вейги в Саудовскую Аравию

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос негативно воспринял информацию о грядущем переходе 21-летнего хавбека «Сельты» Габриэля Вейги в саудовский клуб «Аль-Ахли».

Под публикацией в социальной сети инсайдера Фабрицио Романо немецкий футболист оставил критический комментарий: «Позор».

Стоит отметить, что заинтересованность в трансфере Вейги проявляли многие европейские клубы. Подписать игрока хотели «Барселона», «ПСЖ», «Манчестер Сити» и «Наполи», однако игрок остановился на более выгодном предложении из Саудовской Аравии.

В прошлом сезоне Габриэль провел 36 матчей в испанском чемпионате, забил 11 голов и отдал три ассиста.