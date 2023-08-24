Модрич и Кроос изначально знали, что их игровое время в этом сезоне сократится

Полузащитники мадридского «Реала» Тони Кроос и Лука Модрич изначально знали, что в этом сезоне будут меньше появляться на поле. По информации от Diario AS, главный тренер Карло Анчелотти объяснил это футболистам ещё до того, как они продлили контракт.

Источник сообщает, что Кроос и Модрич с пониманием относятся к ситуации и терпеливо ждут возможности выйти на поле. В двух матчах нового розыгрыша Ла Лиги Кроос однажды появился на поле в основном составе, тогда как Модрич совсем не выходил в старте.

Напомним, контракты Крооса и Модрича истекают в конце нынешнего сезона. Вероятно, оба футболиста завершат карьеру по окончании кампании.