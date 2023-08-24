«Реал» хочет купить игрока, от которого отказалась «Барселона»

18-летний фланговый защитник Иван Фреснеда, правами на которого владеет «Вальядолид», попал в сферу интересов очередного испанского топ-клуба. Согласно данным журналистов Todofichajes, в услугах игрока заинтересован мадридский «Реал».

«Королевский» клуб намерен предпринять попытку заполучить Фреснеду, которого ранее хотела подписать каталонская «Барселона». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании перспективный защитник сыграл 22 поединка за «Вальядолид», в которых получил три желтые карточки.