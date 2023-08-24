Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал» хочет купить игрока, от которого отказалась «Барселона»

24 Августа 2023 • 10:58 Комментировать

18-летний фланговый защитник Иван Фреснеда, правами на которого владеет «Вальядолид», попал в сферу интересов очередного испанского топ-клуба. Согласно данным журналистов Todofichajes, в услугах игрока заинтересован мадридский «Реал».

«Королевский» клуб намерен предпринять попытку заполучить Фреснеду, которого ранее хотела подписать каталонская «Барселона». Трансферная стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

В прошлом сезоне чемпионата Испании перспективный защитник сыграл 22 поединка за «Вальядолид», в которых получил три желтые карточки.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Вальядолид трансферы футбола - лето 2023 Иван Фреснеда
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
200 $ Получить
100 ₽ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Августа
11:01 · Испания. Ла Лига
Модрич и Кроос изначально знали, что их игровое время в этом сезоне сократится
10:58 · Испания. Ла Лига
«Реал» хочет купить игрока, от которого отказалась «Барселона»
10:56 · Англия. Премьер-лига
«Барселона» ещё не давала Канселу разрешение прилететь на медосмотр
10:46 · Испания. Ла Лига
Витсель рассматривает предложение из Саудовской Аравии
10:37 · Испания. Ла Лига
Кирьяков назвал условие трансфера Захаряна в «Реал» или «Барселону»
09:34 · Испания. Ла Лига
«Барселона» почти уверена, что не сможет продать Ленгле из-за его большой зарплаты
09:27 · Испания. Ла Лига
В «Барселоне» очень довольны формой Феррана Торреса
09:21 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, когда Канселу прилетит в Барселону
08:32 · Испания. Ла Лига
Анчелотти высказался о расизме в адрес Винисиуса
08:13 · Испания. Ла Лига
Павлюченко высказал мнение о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»
07:52 · Испания. Ла Лига
Анчелотти ответил, купит ли «Реал» нового нападающего
07:41 · Испания. Ла Лига
Анчелотти назвал тренеров, которые ему нравятся
03:31 · Испания. Ла Лига
​Касильяс потребовал отставки главы испанской федерации футбола за страстный поцелуй футболистки
03:15 · Испания. Ла Лига
«Барселона» не намерена расставаться с Маркосом Алонсо
03:02 · Италия. Серия А
Анчелотти рассказал, пытался ли «Реал» подписать Осимхена 1
Все новости
Рекомендуем