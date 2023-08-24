Кирьяков назвал условие трансфера Захаряна в «Реал» или «Барселону»

Бывший футболист, а ныне тренер Сергей Кирьяков рассказал, что нужно сделать полузащитнику «Реал Сосьедада» Арсену Захаряну для перехода в более именитый клуб чемпионата Испании.

«Если он хорошо проведет первый сезон, его может пригласить более именитый клуб - «Барселона» или «Реал». Это тоже стимул», - передает слова эксперта издание «РБ Спорт».

Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» за 12 миллионов евро. 20-летний российский полузащитник подписал с испанским клубом шестилетнее трудовое соглашение. Арсен может дебютировать за новую команду в матче третьего тура Ла Лиги против «Лас-Пальмаса».