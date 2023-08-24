«Барселона» почти уверена, что не сможет продать Ленгле из-за его большой зарплаты

Каталонская «Барселона» почти не сомневается в том, что не сможет продать этим летом центрального защитника Клемана Ленгле. По информации от издания Sport, причиной этому служит большая зарплата француза. 28-летний футболист зарабатывает 12 миллионов евро в год.

Несмотря на это, «Барселона» всё же надеется отдать Ленгле в очередную аренду, чтобы сэкономить на его зарплате. В игроке заинтересован лондонский «Тоттенхэм», который хочет вновь арендовать Клемана. Сам француз готов вернуться в команду, за которую выступал в прошлом сезоне.

Напомним, Ленгле ранее отказался от варианта с продолжением карьеры в Саудовской Аравии.