В «Барселоне» очень довольны формой Феррана Торреса

Каталонская «Барселона» очень довольна физической формой своего нападающего Феррана Торреса. По информации от Relevo, тренерский штаб «сине-гранатовых» в данный момент восхищён кондициями испанца.

Сообщается, что Торрес во время летнего межсезонья набрал много мышечной массы. В «Барселоне» считают, что Ферран в данный момент находится в лучшей форме, чем когда-либо ранее в своей карьере.

Напомним, этим летом руководство «Барселоны» пыталось продать Феррана, чтобы профинансировать другие трансферы. Тем не менее, экс-нападающий «Манчестер Сити» напрочь отказался покидать команду, несмотря на интерес других топ-клубов.