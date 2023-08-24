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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти высказался о расизме в адрес Винисиуса

24 Августа 2023 • 08:32 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о проявлениях расизма в адрес нападающего команды Винисиуса Жуниора.

«Нельзя жить с этой проблемой, нужно попытаться искоренить ее. В первых турах Ла Лиги атмосфера вокруг Винисиуса улучшилась, не было никаких оскорблений. Надеюсь, в дальнейшем ничего такого не будет. В те тяжелые времена я всегда поддерживал его», - передает слова итальянского специалиста газета Marca.

Мадридский гранд стартовал в новом сезоне чемпионата Испании с двух побед подряд. На счету Винисиуса один гол в двух встречах за столичный коллектив.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Винисиус Жуниор
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