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Павлюченко высказал мнение о трансфере Захаряна в «Реал Сосьедад»

24 Августа 2023 • 08:13 Комментировать

Бывший нападающий национальной сборной России Роман Павлюченко высказал свое мнение о переходе полузащитника Арсена Захаряна из московского «Динамо» в испанский «Реал Сосьедад».

«Никаких прогнозов не дам. Это тонкий процесс - переезд в другую страну и в другой чемпионат. Могу пожелать удачи. Надеюсь, Захарян будет прославлять российский футболе в Европе», - приводит слова Романа издание «РБ Спорт».

Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро, подписав с клубом шестилетнее трудовое соглашение. 20-летний россиянин может дебютировать за команду в поединке третьего тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса».

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Евро-Футбол.Ру,
Роман Павлюченко Реал Сосьедад Арсен Захарян
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