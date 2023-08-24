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Анчелотти ответил, купит ли «Реал» нового нападающего

24 Августа 2023 • 07:52 Комментировать

Рулевой мадридского «Реала» Карло Анчелотти ответил на вопрос о том, будет ли «королевский» клуб подписывать нового нападающего на замену уехавшему в Саудовскую Аравию Кариму Бензема.

«Думаю, подписание Джуда Беллингема компенсирует потерю Бензема. Мы купили серьезного игрока с прекрасными качествами. То, что делает Беллингем на футбольном поле, не удивляет тех, кто его хорошо знает. Но это удивительно, ведь ему всего-то 20 лет», - цитирует итальянского специалиста Radio Serie A.

Напомним, что Беллингем перешел в мадридский гранд из дортмундской «Боруссии» этим летом. Трансфер англичанина обошелся «Реалу» в 103 миллиона евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти
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