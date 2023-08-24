Анчелотти назвал тренеров, которые ему нравятся

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о своих коллегах по тренерскому цеху.

«В мире нет тренера, который был бы похож на меня. Мне нравятся специалисты, которые делают ставку на футбол. Это Гвардиола, Артета и де Дзерби. Также люблю тех, кто умеет хорошо мотивировать игроков. Могу назвать Бордаласа, у нас хорошие отношения.

Футбол по-прежнему приносит мне удовольствие, мне нравится каждый день взаимодействовать с игроками. У меня до сих пор есть страсть к этой игре», - передает слова итальянца Tyc Sports.

Контракт Анчелотти с «королевским» клубом рассчитан до конца сезона-2023/2024.