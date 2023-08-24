​Касильяс потребовал отставки главы испанской федерации футбола за страстный поцелуй футболистки

Женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале англичанок, но после игры произошел скандал - Луис Рубальес, глава испанской федерации футбола, весьма откровенно поцеловал футболистку Дженнифер Эрмосо, причем это стало полной неожиданностью для той.

И теперь страстный поцелуй может стоить Рубальесу карьеры - общественность в Испании обвиняет его в домогательствах и, известное дело, требует отставки - как минимум. Такого мнения придерживается и Икер Касильяс, бывший голкипер «Реала».

- Так что, он уже подал в отставку или чего-то ждет? - с сарказмом написал Касильяс в социальных сетях.