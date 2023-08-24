«Барселона» не намерена расставаться с Маркосом Алонсо

Защитник «Барселоны» Маркос Алонсо не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Руководство «сине-гранатовых» не зарегистрировало 32-летнего футболиста для участия в матчах Ла Лиги из-за финансовых трудностей, однако планирует сделать это в скором будущем. По данным Sport, несмотря на слухи об уходе Алонсо, в «Барселоне» не намерены расставаться с испанцем. Универсальный защитник, способный сыграть на левом фланге и в центре обороны, рассматривается Хави Эрнандесом как важная опция для ротации состава, о чём тренер уже сообщил игроку в личной беседе.

Маркос Алонсо перешёл в «Барселону» из «Челси» прошлым летом. Его действующий контракт рассчитан до середины 2024 года.