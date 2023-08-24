Алехандро Бальде: «Левандовски постоянно помогает одноклубникам советами»

Левый защитник «Барселоны» Алехандро Бальде рассказал о важности для команды нападающего Роберта Левандовски.

35-летний поляк – один из самых опытных игроков в нынешнем составе «сине-гранатовых». По словам 19-летнего латераля, форварду есть чем поделиться с товарищами по «Барселоне»: «Роберт постоянно помогает нам, даёт много советов. Приятно, когда в раздевалке есть такие игроки. От него каждый день можно узнать что-то новое. Он помогает совершенствоваться все, кто находится рядом», – поведал в интервью The Residency Бальде.

Роберт Левандовски перешёл в «Барселону» прошлым летом из «Баварии».