Захарян может дебютировать за «Реал Сосьедад» в третьем туре Ла Лиги

Российский полузащитник Арсен Захарян может дебютировать в футболке «Реал Сосьедада» уже в третьем туре Ла Лиги.

«Да, Захарян будет доступен для тренера в матче против «Лас-Пальмаса», — ответили в пресс-службе коллектива из Сан-Себастьяна на вопрос издания «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Арсен Захарян официально стал футболистом «Реал Сосьедада» в субботу, 19 августа. Сумма сделки со столичным «Динамо» составила 12 миллионов евро. Контракт 20-летнего россиянина рассчитан до 2029 года. Матч третьего тура испанского чемпионата против «Лас-Пальмаса» пройдёт в пятницу, 25 августа.