«Аль-Ахли» покупает восходящую звезду из Испании

Полузащитник «Сельты» Габри Вейга перейдёт в «Аль-Ахли».

21-летний футболист был близок к переходу в итальянский «Наполи», однако трансфер сорвался. Как стало известно инсайдеру Фабрицио Романо, игрок перейдёт в «Аль-Ахли». «Сельта» уже ответила согласием на предложение саудовского клуба, а сам игрок принял личные условия контракта.

Габри Вейга провёл 50 матчей в Ла Лиге, записав на свой счёт 11 забитых мячей и четыре результативные передачи. Трансферная стоимость испанца оценивается специалистами портала Transfermarkt в 30 млн евро. Ранее Вейга был связан с переходом в мадридский «Реал», «Челси», «Ливерпуль» и другие европейские топ-клубы.