Вингер «Барселоны» Абде Эззалзули не покинет клуб в летнее трансферное окно.

Будущее 21-летнего игрока оставалось неопределённым из-за финансовых трудностей каталонского клуба – считалось, что марокканец может быть продан для привлечения дополнительных средств с целью укрепления состава. Согласно информации Sport, «Барселона» точно не отпустит Эззалзули в другой клуб, несмотря на экономические проблемы.

Молодой футболист принял участие в обоих матчах «сине-гранатовых» на старте текущего розыгрыша Ла Лиги, в обоих случаях выйдя со скамейки запасных. Стоимость Абде Эззалзули оценивается порталом Transfermarkt в 15 млн евро.