Анчелотти: Мне нравятся тактики и мотиваторы

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти назвал специалистов, чью работу итальянец высоко котирует.

«Мне нравятся те, кто делает большую ставку на тактику, как Гвардиола, де Дзерби или Артета, а также те, кто способен мотивировать игроков, как Бордалас», – рассказал главный тренер «королевского» клуба, чьи слова приводит Managing Madrid.

Напомним, что на старте нового сезона мадридский «Реал» одержал две победы в двух турах испанской Ла Лиги. В таблице чемпионата «сливочные» лидируют с разницей мячей 5:1 после побед над «Атлетиком» и «Альмерией».