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Колосков: «Главная задача Захаряна — быстро адаптироваться к новым условиям»

23 Августа 2023 • 23:31 Комментировать
Лас-Пальмас
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Реал Сосьедад
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25.08 20:30

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Конечно, возможно, психологически состоявшийся переход вернёт его на прежний уровень. Сейчас главная задача Захаряна — быстро адаптироваться к новым условиям. Сделать это довольно непросто», — заявил функционер, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По мнению эксперта, сложно сказать, когда полузащитник будет получать стабильную игровую практику в новом коллективе, отметив, что это будет зависеть от большого числа факторов.

Напомним, что Арсен Захарян перешёл из «Динамо» в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро. Ранее на сайте Ла Лиги появился профиль россиянина, что подтверждает его регистрацию в качестве новичка клуба из Сан-Себастьяна.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Вячеслав Колосков Арсен Захарян
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