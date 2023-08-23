Колосков: «Главная задача Захаряна — быстро адаптироваться к новым условиям»

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков высказался о переходе Арсена Захаряна из московского «Динамо» в «Реал Сосьедад».

«Конечно, возможно, психологически состоявшийся переход вернёт его на прежний уровень. Сейчас главная задача Захаряна — быстро адаптироваться к новым условиям. Сделать это довольно непросто», — заявил функционер, чьи слова приводит издание «РБ Спорт». По мнению эксперта, сложно сказать, когда полузащитник будет получать стабильную игровую практику в новом коллективе, отметив, что это будет зависеть от большого числа факторов.

Напомним, что Арсен Захарян перешёл из «Динамо» в «Реал Сосьедад» за 12 миллионов евро. Ранее на сайте Ла Лиги появился профиль россиянина, что подтверждает его регистрацию в качестве новичка клуба из Сан-Себастьяна.