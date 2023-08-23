Мадридский «Реал» не отказался от намерений по приобретению Килиана Мбаппе в текущее трансферное окно.

Звёздный француз, согласно некоторым слухам, решил остаться в «Пари Сен-Жермен», однако эта информация пока не получила подтверждения. По сведениям журналиста Себастьяна Дени, «Реал» может сделать официальное предложение по Мбаппе вскоре после предстоящего матча парижан против «Ланса». Встреча пройдёт 26 августа и станет, вероятно, последней для 24-летнего форварда перед отъездом в Мадрид.

Контракт Килиана Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до конца июня следующего года. Стоимость потенциального трансфера игрока в «Реал» может составить более 150 млн евро.