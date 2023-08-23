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Анчелотти ответил на вопрос о назначении в сборную Бразилии

23 Августа 2023 • 22:52 Комментировать
Сельта
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Реал Мадрид
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25.08 22:30

Карло Анчелотти отказывается давать определённые ответы относительно своего будущего.

Считается, что нынешний рулевой мадридского «Реала» уже подписал предварительный контракт с Федерацией футбола Бразилии – специалист возглавит «пентакампеонов» с 1 июля следующего года. Сам итальянец эти данные пока не подтверждает.

«Моё будущее? Я буду работать в «Реале» до 1 июля – не знаю, какого года. Сборная Бразилии? Это было прекрасное интервью...», – заявил в беседе с Radio Serie A Анчелотти.

Напомним, что действующий договор Карло Анчелотти с «Реалом» истекает как раз по завершении текущего сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Сборная Бразилии
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СЕЛЬТА РЕАЛ МАДРИД
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