Ямал решил, за какую сборную намерен выступать

Вингер «Барселоны» Ламин Ямал хотел бы защищать цвета сборной Испании.

16-летний вундеркинд считается одним из самых талантливых игроков своего поколения, и в приглашении перспективного юниора в свои ряды были заинтересованы представители сборной Марокко. Тем не менее, как информирует Relevo, Ямал уже дал понять, что планирует выступать за сборную Испании, если появится такая возможность.

Ламин Ямал принял участие в обоих матчах «сине-гранатовых» в текущем розыгрыше Ла Лиги, а в недавнем поединке против «Кадиса» впервые в карьере вышел в стартовом составе каталонцев.

В активе Ямала семь забитых мячей в десяти матчах за сборную Испании до 17 лет.